تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عن انهيار حارس الاتحاد

تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عقب الفوز الكبير لـ سيرامكا كليوباترا على الاتحاد.. وتعليق على حديثهما مع أحمد يحيى حارس الاتحاد #ستاد_مصر pic.twitter.com/kwN0HFMm5c