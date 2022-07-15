تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عن انهيار حارس الاتحاد
الجمعة، 15 يوليه 2022 - 00:24
تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عقب الفوز الكبير لـ سيرامكا كليوباترا على الاتحاد.. وتعليق على حديثهما مع أحمد يحيى حارس الاتحاد #ستاد_مصر pic.twitter.com/kwN0HFMm5c— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2022
نرشح لكم
تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عن انهيار حارس الاتحاد فيتوريا يعلن موافقته على تدريب منتخب مصر عبد الباقي جمال: من امتى مصر فيها كورة حلوة؟ مساعده السابق: مع جونياس اهتزت شباك دجلة بكثافة وغلب اللعب السلبي عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب مدربه السابق في دجلة يروي اللحظة التي غيرت مسيرة محمد شريف مدربه السابق في دجلة: مالودا ماكانش جي يتفسح.. وكنت بسأله أنا أحسن ولا مورينيو الجزء الثاني من تصريحات سواريس مدرب الأهلي الجديد