أكثر مما سجل مع ريال مدريد.. رباعية يوفيتش مع فيورنتينا في مباراته الأولى

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 18:06

7/13/2022 6:06:15 PM أكثر مما سجل مع ريال مدريد.. رباعية يوفيتش مع فيورنتينا في مباراته الأولى
لوكا يوفيتش فيورنتينا
نرشح لكم
أكثر مما سجل مع ريال مدريد.. رباعية يوفيتش مع فيورنتينا في مباراته الأولى فاران: نستمتع باللعب تحت قيادة تين هاج بوجبا: قلبي هو من اختار العودة لـ يوفنتوس دي ماريا يوضح سبب اختياره للقميص رقم 22 كلوب يعلق على خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد هالاند يتطلع لمواجهة مانشستر يونايتد تصريحات ماني عقب خوض المران الأول مع بايرن ميونيخ تين هاج: كريستيانو رونالدو ليس للبيع
أخر الأخبار
خبر في الجول - وجهتان محتملتان لـ الشحات لإجراء العملية الجراحية.. ومدة الغياب 17 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - فيريرا يعقد جلسة مع فتوح.. وعبد الشافي يواصل التأهيل 20 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يستهل ودياته الصيفية بالتعادل أمام أولوت 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - غزل المحلة يشدد على استمرار مصطفى عبده.. وحقيقة مفاوضات شوقي غريب 28 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الدرع لـ في الجول: لا يوجد طريق صعب أو سهل واللقب يحتاج الفوز على الجميع 31 دقيقة | رياضات أخرى
حسام البدري: وصلت لـ الجزائر لإتمام تعاقدي مع وفاق سطيف.. وسندعم الفريق بالصفقات 51 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - الآشعة تثبت إصابة طاهر وهاني.. ومدة العلاج ساعة | الكرة المصرية
الطريق نحو اللقب الثامن.. مشوار مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد حتى النهاية ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط 4 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي