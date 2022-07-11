سيسة لـ في الجول: بداية سهلة في أمم إفريقيا
الإثنين، 11 يوليه 2022 - 23:00
🗣️أحمد هشام سيسة:— FilGoal (@FilGoal) July 11, 2022
💬ماتش سهل وبداية كويسة في أمم إفريقيا.. لم نكن موفقين في ألعاب البحر المتوسط pic.twitter.com/ojWT2oAlFi
نرشح لكم
فيتوريا يعلن موافقته على تدريب منتخب مصر أكرم يسري لـ في الجول: البطولة ليست محسومة والحضور الجماهيري فاجأني سيسة لـ في الجول: بداية سهلة في أمم إفريقيا يحيى خالد لـ في الجول: خسارة المتوسط دافع لمنتخب مصر عبد الباقي جمال: من امتى مصر فيها كورة حلوة؟ مساعده السابق: مع جونياس اهتزت شباك دجلة بكثافة وغلب اللعب السلبي عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب مدربه السابق في دجلة يروي اللحظة التي غيرت مسيرة محمد شريف
أخر الأخبار
النصر يعلن ضم أوسبينا 6 ساعة | الوطن العربي