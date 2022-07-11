يحيى خالد لـ في الجول: خسارة المتوسط دافع لمنتخب مصر

💬 بداية حلوة جدًا لينا..وان شاء الله نستمر بنفس الأداء للنهائي

💬الخسارة في ألعاب البحر المتوسط كانت دافع أقوى اننا نقدم أداء أحسن

💬شكرًا على تواجدكم ومساندتكم.. ومستنينكم في الماتشات الجاية



🗣️يحيي خالد يتحدث عن مباراة الكاميرون ويوجه رسالة للجماهير pic.twitter.com/xxSTXYXbBX