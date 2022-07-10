مساعده السابق: مع جونياس اهتزت شباك دجلة بكثافة وغلب اللعب السلبي
الأحد، 10 يوليه 2022 - 20:36
نرشح لكم
عبد الباقي جمال: من امتى مصر فيها كورة حلوة؟ مساعده السابق: مع جونياس اهتزت شباك دجلة بكثافة وغلب اللعب السلبي عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب مدربه السابق في دجلة يروي اللحظة التي غيرت مسيرة محمد شريف مدربه السابق في دجلة: مالودا ماكانش جي يتفسح.. وكنت بسأله أنا أحسن ولا مورينيو الجزء الثاني من تصريحات سواريس مدرب الأهلي الجديد فيديو الإعلان عن تولي سواريس تدريب الأهلي أول تصريحات سواريس المدير الفني الجديد للأهلي