عبد الباقي جمال: من امتى مصر فيها كورة حلوة؟

مساعده السابق: مع جونياس اهتزت شباك دجلة بكثافة وغلب اللعب السلبي

عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب

مدربه السابق في دجلة يروي اللحظة التي غيرت مسيرة محمد شريف