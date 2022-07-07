هدف رااائع.. روني لاعب بالميراس يسجل في شباك سيرو بورتينو

الإعلان عن قميص تيجيريس أونال المكسيكي لموسم 2022-2023

ملخص فوز إنترناسيونال على كوريتيبا 3-0 (الدوري البرازيلي)

ملخص فوز بوكا جونيورز على يونيون سانتا فيه 2-1 (الدوري الأرجنتيني)

مباراة تيفيز الأولى كمدرب.. ملخص فوز خيميناسيا على روزاريو سنترال 1-0 (الدوري الأرجنتيني)

كواليس ميجا هاتريك ميسي التاريخي مع الأرجنتين

استقبال حار من الجماهير لـ ليونيل ميسي في تدريبات الأرجنتين