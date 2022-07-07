يحيى خالد عن بطولة إفريقيا لليد.. وحضور الجماهير

يحيى خالد يتحدث عن المقارنة مع أحمد الأحمر وتأثير الاحتراف

يحيى خالد عن انضمام الدرع إلى فيزبريم.. والتفكير في الزمالك