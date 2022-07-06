من أجل ريني فايلر.. هدف خرافي في الدوري الياباني
الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 14:55
🤯🤯🤯 WHAT A GOAL! 🔥⚽️— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) July 6, 2022
🇧🇷🦌 EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! 😱🚲 pic.twitter.com/vedfFfyYjS
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