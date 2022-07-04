ليس النني.. قصة صادق فهمي أول لاعب مصري بقميص أرسنال تاريخيا

أمم إفريقيا - مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة نيجيريا

أمم إفريقيا - رحلة المنتخب المصري إلى الكاميرون

مدرب جامبيا يحكي عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية ومواقف مثيرة