أحمد علي يفوز ببرونزية الكلين في رفع الأثقال وزن 102 كجم
الإثنين، 04 يوليه 2022 - 16:02
أحمد علي لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال ينجح في رفع ثقل وزن 208 كجم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط pic.twitter.com/RsRRTAtWrW— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2022
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