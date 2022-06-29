حوار مرموش.. عن علاقته بـ صلاح ومنتخب مصر وبانينكا وعروض إنجلترا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 13:31

6/29/2022 1:31:08 PM حوار مرموش.. عن علاقته بـ صلاح ومنتخب مصر وبانينكا وعروض إنجلترا
عمر مرموش الدوري الألماني منتخب مصر محمد صلاح كارلوس كيروش
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حوار مرموش.. عن علاقته بـ صلاح ومنتخب مصر وبانينكا وعروض إنجلترا مرموش يتحدث عن بداياته في ألمانيا وشهرة زيدان مرموش يعلق على غيابه عن أولمبياد طوكيو مرموش يتحدث عن علاقته بكيروش وتواجده في المنتخب للمرة الأولى مرموش يتحدث عن الهزيمة الكبيرة أمام بايرن وعقده مع فولفسبورج ومستقبله مرموش يجيب عن هل حاول الأهلي والزمالك ضمه مرموش: أردنا الفوز على بايرن.. ولن نكون أول فريق يخسر 5 أمامه أفضل لحظات صلاح في موسم 2022
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