مرموش: أردنا الفوز على بايرن.. ولن نكون أول فريق يخسر 5 أمامه
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 13:28
نرشح لكم
مرموش يجيب عن هل حاول الأهلي والزمالك ضمه مرموش: أردنا الفوز على بايرن.. ولن نكون أول فريق يخسر 5 أمامه أفضل لحظات صلاح في موسم 2022 كواليس داخل آنفيلد - صلاح يستلم جائزة الحذاء الذهبي النني يشيد بدور أرتيتا في تجديد تعاقده مع أرسنال رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب باختيار الصحفيين: الأولوية هي الفوز بلقب الدوري جوارديولا يهنئ محمد صلاح بالتتويج بجائزة رابطة النقاد الإنجليزية