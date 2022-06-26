هدف قاتل يحسم فوز الترجي بلقب الدوري التونسي
الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:53
⚽ |— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022
الدوري التونسي 🇹🇳 |
هدف | الترجي الرياضي يسجل الهدف الثاني أمام اتحاد بن قردان في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني #قنوات_الكاس pic.twitter.com/DKqEZW2QqM
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