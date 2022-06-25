لحظة دخول البعثة المصرية المشاركة في دورة البحر الأبيض المتوسط

السبت، 25 يونيو 2022 - 23:58

6/25/2022 11:58:08 PM لحظة دخول البعثة المصرية المشاركة في دورة البحر الأبيض المتوسط
مصر دورة البحر الأبيض المتوسط
نرشح لكم
لحظة دخول البعثة المصرية المشاركة في دورة البحر الأبيض المتوسط الشوربجي يتحدث عن مباراته الأولى في مصر تحت العلم الإنجليزي مين يعرف التاني أكتر؟ نور الشربيني وزينة مكاوي وإجابات مثيرة نور الشربيني: كنت مهددة بعدم ممارسة الاسكواش مجددا نور الشربيني: جيل الاسكواش الحالي مختلف.. في السابق كنا نفعل كل شيء معا نور الشربيني: أشجع الأهلي وأتواصل مع محمد صلاح نور الشربيني تكشف عن رأيها في لعب الشوربجي باسم إنجلترا أسئلة عجيبة لـ نور الشربيني في اختبار في الجول
أخر الأخبار
حكايات في الجول - "الحاج نصار" يوضح علاقته بحسام حسن وأبو تريكة.. وهدفه المبهر دقيقة | الكرة المصرية
رئيس كاف: عودة نهائي الأبطال من مباراتين.. ونتفهم حزن الأهلي وحقيقة تفضيل المغرب 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي: اتحاد الكرة لا يرد على خطاباتنا ويدير مسابقة عقيمة بفكر هواة.. وسبب الانسحاب من الكأس 51 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل أبيل فيريرا لـ في الجول عن تدريب الأهلي: لا يوجد فرصة لحدوث ذلك ساعة | الكرة المصرية
موعد مباريات الأحد 26 يونيو 2022.. الأهلي ضد بيراميدز في الكأس الماضي ولقاء بـ الدوري الحالي ساعة | الكرة المصرية
جدول البعثة المصرية في أول أيام منافسات دورة البحر المتوسط 2 ساعة | رياضات أخرى
الدوري المغربي – الوداد والرجاء ينتصران.. ونقطة واحدة تحسم اللقب 11 ساعة | الوطن العربي
مدرب الأهلي القطري يكشف حقيقة مفاوضات ضم أوباما 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم