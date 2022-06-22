حسن شحاتة يوضح حقيقة تصريحاته ضد محمد صلاح

تصريحات نارية لـ حسن شحاتة عن كيروش وصلاح ومدرب المنتخب وموسيماني

هدف مصطفى محمد مع مصر أمام كوريا الجنوبية (مباراة ودية)

هدف كوريا الجنوبية الأول أمام مصر (مباراة ودية)

مؤتمر إيهاب جلال قبل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

الهاني سليمان: مصطفى شوبير لم يتوجب عليه أن يتحدث. فلينس والده