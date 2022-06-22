أحمد مرتضى يتحدث عن تفاصيل أزمة أنس أسامة ونهاية قضية معروف يوسف

شيكابالا عن لقطة ديانج: نحن إخوة في الملعب

شيكابالا يتحدث عن طلب فيريرا ورسالة إلى جماهير الزمالك

مؤتمر سامي قمصان مدرب الأهلي بعد مواجهة الزمالك

تصريحات قوية من أمير مرتضى عن القمة وطارق حامد ومستجدات الفريق