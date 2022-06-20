أول ظهور لـ بابلو لاسو مدرب ريال مدريد للسلة بعد تعرضه لسكتة قلبية
الإثنين، 20 يونيو 2022 - 01:13
🤍 @pablolaso quiso estar al lado de los suyos y estuvo en pista en los últimos minutos del partido.— Liga Endesa (@ACBCOM) June 19, 2022
¡Así vivió el entrenador del @RMBaloncesto el TÍTULO de su equipo!#PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/XPbZgaeCmW
نرشح لكم
أول ظهور لـ بابلو لاسو مدرب ريال مدريد للسلة بعد تعرضه لسكتة قلبية احتفال ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة السلة ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة (نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة) عمرو الجندي: أوجوستي مدرب الأهلي هو نجم الموسم في دوري السلة إيهاب أمين يكشف أسباب الموسم الرائع للأهلي والفوز بالرباعية المحلية روي رانا مدرب منتخب السلة: تولي تدريب فريق ياباني لن يؤثر على تركيزي مع منتخب مصر عمر هشام يتحدث عن ظلم اللاعبين المصريين مع ويل فويجت عاصم مرعي يتحدث عن وجهته المقبلة