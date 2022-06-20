تصريحات قوية من أمير مرتضى عن القمة وطارق حامد ومستجدات الفريق

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 00:56

6/20/2022 12:56:39 AM

تصريحات قوية من أمير مرتضى عن القمة وطارق حامد ومستجدات الفريق