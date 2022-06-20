تصريحات نارية لـ حسن شحاتة عن كيروش وصلاح ومدرب المنتخب وموسيماني

أول ظهور لـ بابلو لاسو مدرب ريال مدريد للسلة بعد تعرضه لسكتة قلبية

ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة (نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة)

مؤتمر سامي قمصان مدرب الأهلي بعد مواجهة الزمالك

تصريحات قوية من أمير مرتضى عن القمة وطارق حامد ومستجدات الفريق