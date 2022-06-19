تتويج علي زين بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع برشلونة
الأحد، 19 يونيو 2022 - 21:08
𝗕𝗮𝗿ç𝗮 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗽 𝗼𝗳 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— EHF Champions League (@ehfcl) June 19, 2022
Their season in one word ___________ 👈#ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/7YqMOEowP4
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