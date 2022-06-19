صاروخية يحيى خالد تفتتح التسجيل لفيزبريم أمام كييل

عمر عصر يتحدث عن لقاء رئيس اللجنة الأولمبية وهدية خاصة

حوار عمر عصر بطل مصر وإفريقيا في تنس الطاولة (الجزء الثاني)

حوار عمر عصر بطل مصر وإفريقيا في تنس الطاولة (الجزء الأول)

عمر عصر يتحدث عن محاولة لاعب تركيا لرشوته قبل المباراة النهائية

عمر عصر: الصين بها مليون لاعب تنس طاولة.. الرقم في مصر يِكسف

عمر عصر: إنجازي في أولمبياد طوكيو جاء بالصدفة

عمر عصر: بعد إصابة منافسي في نهائي إفريقيا تجنبت التسديد على قدمه المصابة