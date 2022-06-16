هدف الرجاء الثاني في شباك الوداد

هدف الرجاء الأول في شباك الوداد

الحوار الكامل مع سفيان خذايرية حارس مرمى وفاق سطيف وبطل موقعة رادس

حارس وفاق سطيف: الشناوي متكامل.. وسأترك له جائزة الأفضل إذا فزنا بدوري الأبطال

حارس وفاق سطيف: لم أفهم ما قاله مدرب الترجي.. وهذه أصعب لحظات مواجهته

حارس وفاق سطيف: أستحق اللعب لمنتخب الجزائر ولكن الاستحقاق لا يعني الكثير

طارق مصطفى: حققت نجاحات كبيرة في الدوري المغربي

خوان براون عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي