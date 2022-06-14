أول تصريح من تشواميني بعد الانضمام لـ ريال مدريد

تقديم تشواميني كلاعب جديد في ريال مدريد

مرح ألفيش في جلسة تصوير القميص الجديد لـ برشلونة

أفضل 5 تمريرات حاسمة لـ مودريتش مع ريال مدريد

لوكا مودريتش يجدد عقده مع ريال مدريد

كواليس الإعلان عن قميص ريال مدريد الجديد

ماكيدا: بازوكا كاد أن يصيبني بالصليبي مجددا.. بسببه تركت زوجتي تتجول في القاهرة وحدها

ماكيدا: كدت أختنق بسبب زملائي في ريال مدريد بعد هدفي الشهير أمام أتليتكو