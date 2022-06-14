هدف مصطفى محمد مع مصر أمام كوريا الجنوبية (مباراة ودية)

هدف كوريا الجنوبية الأول أمام مصر (مباراة ودية)

المدير التنفيذي لـ الأهلي يكشف موقف خليفة موسيماني وموقف قمصان من القمة