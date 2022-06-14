هدف كوريا الجنوبية الثاني أمام مصر (مباراة ودية)

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 14:42

6/14/2022 2:42:47 PM هدف كوريا الجنوبية الثاني أمام مصر (مباراة ودية)
مصر كوريا الجنوبية مباراة ودية
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