الهاني سليمان: مصطفى شوبير لم يتوجب عليه أن يتحدث. فلينس والده

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 12:11

6/13/2022 12:11:29 PM الهاني سليمان: مصطفى شوبير لم يتوجب عليه أن يتحدث. فلينس والده
الهاني سليمان مصطفى شوبير الأهلي سموحة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
الهاني سليمان: مصطفى شوبير لم يتوجب عليه أن يتحدث. فلينس والده الهاني سليمان: كنت أنتظر انضمامي لمنتخب مصر في التوقف الجاري أحمد عبدالرؤوف: اكتسبنا جزء من احترام الناس أمام الأهلي مصطفى شوبير: الهجوم طبيعي بسبب الربط بيني وبين والدي سامي قمصان: أدرنا المباراة بالتشاور مع موسيماني مواجهة نارية بين جمال علام وأحمد مجاهد بشأن أزمة الأهلي مداخلة جمال علام كاملة عن أزمات الكرة المصرية رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس التعاقد مع إيهاب جلال
أخر الأخبار
داروين نونيز سلاح ليفربول الجديد.. آلة التهديف الساليستية التي تستخدم للردع على خطى أسلافه الكبار دقيقة | تقرير في الجول
الهاني سليمان: نصيحتي لـ مصطفى شوبير أن ينسى تربص الناس به بسبب والده 17 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يرد على ليفربول سريعا ويعلن إتمام صفقة هالاند 40 دقيقة | ميركاتو
الإسماعيلي: الكومي ينهي أزمة الأرجنتيني دوريجاراي ساعة | الكرة المصرية
رغم صفقة الـ100 مليون يورو.. بيع نونيز ليس أكبر مكاسب بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
ماتيتش يصل إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع روما ساعة | ميركاتو
سقطت من الذاكرة.. المباراة الدولية الأولى لمنتخب مصر ساعة | حكايات في الجول
مباريات الإثنين 13-6-2022.. الزمالك في الكأس وحسم بطاقة مواعيد مونديالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 3 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية