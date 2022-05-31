لماذا عاد حُميد من الاحتراف.. وما الأصعب بين حراسة مرمى كرة القدم وكرة اليد؟

فلفل ينقذ حميد من ورطة اختيار الحارس الأفضل في تاريخ مصر لكرة اليد

فلفل يتحدث عن تأثير رحيل الأخوان الدرع وحميد يجيب عن هل يدخل الأهلي مباريات الزمالك مهزوم نفسيا؟

حميد وفلفل يحكيان موقفًا طريفًا في فندق الإقامة بين لاعبي الأهلي والزمالك