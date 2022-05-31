فلفل ينقذ حميد من ورطة اختيار الحارس الأفضل في تاريخ مصر لكرة اليد

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 20:46

5/31/2022 8:46:00 PM فلفل ينقذ حميد من ورطة اختيار الحارس الأفضل في تاريخ مصر لكرة اليد
فلفل عبد الرحمن حميد
نرشح لكم
لماذا عاد حُميد من الاحتراف.. وما الأصعب بين حراسة مرمى كرة القدم وكرة اليد؟ فلفل ينقذ حميد من ورطة اختيار الحارس الأفضل في تاريخ مصر لكرة اليد فلفل يتحدث عن تأثير رحيل الأخوان الدرع وحميد يجيب عن هل يدخل الأهلي مباريات الزمالك مهزوم نفسيا؟ حميد وفلفل يحكيان موقفًا طريفًا في فندق الإقامة بين لاعبي الأهلي والزمالك اختبار المعلومات بين محمود فلفل وعبد الرحمن حميد.. صراع مثير الحوار الكامل لـ FilGoal مع محمود فلفل وعبد الرحمن حميد حارسا الزمالك والأهلي لليد اللحظات الأخيرة من فوز سبورتنج على الزمالك بنهائي كأس مصر لليد لحظات تتويج لاعبي الزمالك بدرع دوري المحترفين لكرة اليد 2021-22
أخر الأخبار
مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيقاف 13 مشجعا حتى نهاية الموسم.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري 47 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - هزيمة سيدات الأهلي في النهائي أمام البنك الكيني بنتيجة 3-1 ساعة | رياضات أخرى
في عيد الإذاعة المصرية.. اعرف معنى جملة "الكرة في مربع 7" بالتعليق الرياضي ساعة | تقرير في الجول
أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا؟ المحكمة الرياضية ترفض قرار كاف باستبعاد ساو تومي ساعة | الكرة الإفريقية
مباراة متكررة وثأر قديم ولقاء بعد غياب طويل.. مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: روما تقبل الموقف.. مخيتاريان سينتقل إلى إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام