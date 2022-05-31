فلفل يتحدث عن تأثير رحيل الأخوان الدرع وحميد يجيب عن هل يدخل الأهلي مباريات الزمالك مهزوم نفسيا؟

حميد وفلفل يحكيان موقفًا طريفًا في فندق الإقامة بين لاعبي الأهلي والزمالك