حافلة ليفربول في شوارع المدينة بعد نهاية الموسم
الأحد، 29 مايو 2022 - 18:25
🔴 🏆 Liverpool men's and women's team buses make their way to the City centre pic.twitter.com/yFjVkiDfrY— Football Daily (@footballdaily) May 29, 2022
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