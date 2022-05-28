قائمة منتخب مصر - اختيارات إيهاب جلال الأولية على طريقة إنريكي
السبت، 28 مايو 2022 - 00:04
🔴 🎥 | القائمة المبدئية لمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق 30 مايو لمباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 🇪🇬✌️ pic.twitter.com/aODPLFYyen— EFA.eg (@EFA) May 27, 2022
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