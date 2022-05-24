رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله
الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 23:04
نرشح لكم
رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله خطاب زلاتان إبراهيموفيتش بعد تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي احتفالات وتتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي 2021-2022 ملخص فوز ميلان على ساسولو 3-0 (الدوري الإيطالي) أبرز لحظات ميلان في الدوري الإيطالي 2021-2022 ملخص فوز إنتر ميلان على سامبدوريا 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على سبيزيا 3-0 (الدوري الإيطالي) لقطة اليوم.. لاعبو سالرنيتانا يشاهدون مباراة كالياري