لقطة اليوم.. لاعبو سالرنيتانا يشاهدون مباراة كالياري
الأحد، 22 مايو 2022 - 23:32
Salernitana players on the bench watching the Venezia vs. Cagliari match to determine their future. 👀😂 pic.twitter.com/AM9p57j9NI— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 22, 2022
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