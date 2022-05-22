مؤتمر موسيماني بعد فوز الأهلي على إنبي

هجوم شديد من إنبي على حكم مباراة الأهلي

تصريحات خالد جلال مدرب البنك بعد التعادل مع الأهلي

مؤتمر موسيماني بعد التعادل مع البنك الأهلي

ماكيدا: بازوكا كاد أن يصيبني بالصليبي مجددا.. بسببه تركت زوجتي تتجول في القاهرة وحدها