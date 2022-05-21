ملخص نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيج وفرايبورج

السبت، 21 مايو 2022 - 23:26

5/21/2022 11:26:49 PM ملخص نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيج وفرايبورج
كأس ألمانيا لايبزيج فرايبورج
نرشح لكم
ملخص تعادل هيلاس فيرونا مع لاتسيو 3-3 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز فيورنتينا على يوفنتوس 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيج وفرايبورج ملخص فوز روما على تورينو 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بولونيا إلى جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي) جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟ احتفال ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي دورتموند يودع هالاند
أخر الأخبار
دي ماريا يوضح موقفه من الانضمام ليوفنتوس 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
أطول دربي في التاريخ.. يوم حسم الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
ترينت: أنا معجب بـ سيتي.. وأود أن أراهم كفريق رائع بعد 20 عاما وليس الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
أول إنجازات فريق بيكيه.. أندورا يتأهل إلى الدرجة الثانية في إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
شرطة ميرسيسايد تتدخل بعد استهداف فندق ليفربول بالألعاب النارية ساعة | الدوري الإنجليزي
راديو مونت كارلو: مفاوضات مباشرة بين أمير قطر وزيدان لتولي قيادة باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
بيلد: 8 ملايين يورو تفصل بين برشلونة وليفاندوفسكي ساعة | الدوري الإسباني
عبد الحفيظ: أتمنى أن يرد عبد الفتاح على تلك المعلومة.. وهل سيتم إلغاء عقوبتي بروح القانون؟ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 2 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك