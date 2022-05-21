ملخص تعادل هيلاس فيرونا مع لاتسيو 3-3 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز فيورنتينا على يوفنتوس 2-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيج وفرايبورج

ملخص فوز روما على تورينو 3-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز بولونيا إلى جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)

جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟