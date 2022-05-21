ملخص نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيج وفرايبورج
السبت، 21 مايو 2022 - 23:26
🇩🇪 @RBLeipzig_EN win their first @DFB_Pokal! 🏆— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 21, 2022
Their attacking output in the #Bundesliga is always a sight to behold. 👀👏 pic.twitter.com/QKiOaLdvfS
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