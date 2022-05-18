تصريحات خالد جلال مدرب البنك بعد التعادل مع الأهلي

مؤتمر موسيماني بعد التعادل مع البنك الأهلي

ماكيدا: بازوكا كاد أن يصيبني بالصليبي مجددا.. بسببه تركت زوجتي تتجول في القاهرة وحدها