دورتموند يودع هالاند
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 16:55
نرشح لكم
دورتموند يودع هالاند أهداف انتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني) أهداف انتصار شتوتجارت على كولون 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز لايبزج على يونيون برلين 2-1 (كأس ألمانيا) ملخص فوز بوروسيا دورتموند الكاسح على فولفسبورج 6-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز كولن على مونشنجلادباخ 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 0/1 (الدوري الألماني)