دورتموند يودع هالاند

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 16:55

5/17/2022 4:55:24 PM دورتموند يودع هالاند
دورتموند الدوري الألماني في ألمانيا هالاند
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دورتموند يودع هالاند أهداف انتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني) أهداف انتصار شتوتجارت على كولون 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز لايبزج على يونيون برلين 2-1 (كأس ألمانيا) ملخص فوز بوروسيا دورتموند الكاسح على فولفسبورج 6-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز كولن على مونشنجلادباخ 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 0/1 (الدوري الألماني)
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