ماكيدا: بازوكا كاد أن يصيبني بالصليبي مجددا.. بسببه تركت زوجتي تتجول في القاهرة وحدها

ماكيدا: جاريدو لم يفهم الجانب الإنساني.. وأتمنى العودة لـ مصر للفوز على الأهلي والزمالك

ماكيدا: أحدثت ثورة في الاتحاد السكندري..وما فعله الجمهور جعل الإسكندرية موطني

الحوار الكامل مع خوانخو ماكيدا لاعب ريال مدريد ومدرب الاتحاد السابق

رضا هيكل: بطولة إفريقيا 2009 أمام الأهلي الأغلى في مسيرتي

رضا هيكل: الفوز بالثنائية المحلية ولا بطولة إفريقيا؟ الثلاثة

هل يسرق شيكابالا الأضواء من طائرة الزمالك؟ رضا هيكل يجيب

رضا هيكل: لم أقصد ركل الكرة في لاعب الأهلي.. وأحمد مرتضى تفاوض معي في 3 دقايق