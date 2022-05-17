الحوار الكامل مع خوانخو ماكيدا لاعب ريال مدريد ومدرب الاتحاد السابق

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 12:11

5/17/2022 12:11:27 PM الحوار الكامل مع خوانخو ماكيدا لاعب ريال مدريد ومدرب الاتحاد السابق
ماكيدا ريال مدريد الاتحاد السكندري
نرشح لكم
الحوار الكامل مع خوانخو ماكيدا لاعب ريال مدريد ومدرب الاتحاد السابق رضا هيكل: بطولة إفريقيا 2009 أمام الأهلي الأغلى في مسيرتي رضا هيكل: الفوز بالثنائية المحلية ولا بطولة إفريقيا؟ الثلاثة هل يسرق شيكابالا الأضواء من طائرة الزمالك؟ رضا هيكل يجيب رضا هيكل: لم أقصد ركل الكرة في لاعب الأهلي.. وأحمد مرتضى تفاوض معي في 3 دقايق عبد الحميد بسيوني يتحدث عن كواليس رحيله من غزل المحلة ظهور أكرم توفيق وغياب السولية وعبد المنعم.. مران الأهلي الأخير قبل مواجهة وفاق سطيف تتويج الزمالك بدوري الطائرة في حضور شيكابالا وعمرو زكي
أخر الأخبار
تصريحات غامضة من كلوب بشأن مبابي 12 دقيقة | ميركاتو
مصدر من كاف لـ في الجول: سيكازوي حكما لنهائي كأس الكونفدرالية.. وطاقم مصري للفيديو 48 دقيقة | الكونفدرالية
تقرير: يوفنتوس يقترب من ضم دي ماريا 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
أليجري: تأثرت بدموع ديبالا.. وكيليني ساعدني كثيرا 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - أحمد صلاح الأفضل.. الأهلي يحصد أربع جوائز فردية في بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
شركة الأهلي: نهائي إفريقيا من مباراة قرار خاطئ.. ونعاني من تضارب المواعيد مثل مونديال الأندية ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو - الزمالك والجيش.. وفرصة ليفربول لإشعال المنافسة ساعة | الدوري المصري
تقرير: جوندوجان خارج حسابات مانشستر سيتي الموسم المقبل 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا