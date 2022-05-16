احتفالات لاعبي الأهلي بالتتويج بلقب دوري السوبر لكرة السلة

تتويج الزمالك بدوري الطائرة في حضور شيكابالا وعمرو زكي

الفيديو الدعائي لفريق سلة الزمالك قبل بطولة إفريقيا

اكتساح ونتيجة ساحقة في اختبار معلومات فريدة العسقلاني ومريم متولي

فقرة عارف ولّا - فريدة العسقلاني ومريم متولي

"صلاح صلاح صلاح".. إجابات فريدة العسقلاني ومريم متولي على الأسئلة السريعة

فريدة العسقلاني ومريم متولي عن الخروج من عائلة زملكاوية إلى الأهلي