أهداف انتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني)

السبت، 14 مايو 2022 - 18:14

5/14/2022 6:14:06 PM

أهداف انتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني)