أهداف انتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني)

السبت، 14 مايو 2022 - 18:14

5/14/2022 6:14:06 PM أهداف انتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني)
الدوري الألماني بروسيا دورتموند هيرتا برلين هالاند
نرشح لكم
لاعو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بكأس الاتحاد الإنجليزي أهداف انتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني) أهداف انتصار شتوتجارت على كولون 2-1 (الجولة 34 من الدوري الألماني) احتفالات فريق إنتر ميلان بالفوز بلقب كأس إيطاليا 2021-2022 ملخص فوز إنتر ميلان على يوفنتوس 4-2 (نهائي كأس إيطاليا) مغامرات لاعبي باريس سان جيرمان في غابات رواندا جوارديولا: الاستثمار في مانشستر سيتي ليس بهدف الفوز بدوري الأبطال فقط صلاة عيد الفطر في ملعب بلاكبيرن
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: ريال مدريد ليس كريم بنزيمة فقط 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر في إنجلترا - توتنام (0)-(0) بيرنلي.. إنقاذ رائع 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يستأنف تدريبات الإثنين استعدادا لـ الدوري.. وفحص طبي للثلاثي المصاب 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل توتنام - تغيير وحيد أمام بيرنلي عن مواجهة أرسنال 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفاندوفسكي: بايرن لم يطلب تمديد عقدي ولذلك قررت الرحيل 58 دقيقة | الدوري الألماني
الكومي: نسعى لوصول الإسماعيلي إلى المنطقة الدافئة وحصد كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
طلائع الجيش يكشف حقيقة تغيير ملعب مواجهة الزمالك.. وموقف لاشين وبسام ساعة | الدوري المصري
كلوب يكشف حديثه مع صلاح لحظة الإصابة.. وموقفه من لقاء ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة