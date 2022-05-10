رضا هيكل: لم أقصد ركل الكرة في لاعب الأهلي.. وأحمد مرتضى تفاوض معي في 3 دقايق

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:17

5/10/2022 8:17:37 PM

رضا هيكل: لم أقصد ركل الكرة في لاعب الأهلي.. وأحمد مرتضى تفاوض معي في 3 دقايق