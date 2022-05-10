ملخص تعادل أودينيزي وساسولو 1-1 (الدوري الإيطالي)

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 15:59

5/10/2022 3:59:44 PM ملخص تعادل أودينيزي وساسولو 1-1 (الدوري الإيطالي)
أودينيزي
نرشح لكم
رضا هيكل: بطولة إفريقيا 2009 أمام الأهلي الأغلى في مسيرتي رضا هيكل: الفوز بالثنائية المحلية ولا بطولة إفريقيا؟ الثلاثة هل يسرق شيكابالا الأضواء من طائرة الزمالك؟ رضا هيكل يجيب رضا هيكل: لم أقصد ركل الكرة في لاعب الأهلي.. وأحمد مرتضى تفاوض معي في 3 دقايق ملخص تعادل أودينيزي وساسولو 1-1 (الدوري الإيطالي) عبد الحميد بسيوني يتحدث عن كواليس رحيله من غزل المحلة احتفالات لاعبي ريال مدريد بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أفضل 3 أهداف بالجولة الرابعة للدوري البرازيلي
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بسبب الأهلي 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد سيلتا فيجو 17 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي دوري كرة سلة - الأهلي (13)-(13) الاتحاد.. نهاية الربع الأول 30 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) إنبي.. الـ VAR يتدخل 34 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (10) ليفربول.. جووووول التعاااادل 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – رباعي هجومي قوي ضد سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال