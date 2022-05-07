أفضل 3 أهداف بالجولة الرابعة للدوري البرازيلي

السبت، 07 مايو 2022 - 11:38

5/7/2022 11:38:46 AM أفضل 3 أهداف بالجولة الرابعة للدوري البرازيلي
الدوري البرازيلي
نرشح لكم
أفضل 3 أهداف بالجولة الرابعة للدوري البرازيلي ملخص تعادل سياتل ساوندرز وأونام بوماس 2-2 (نهائي دوري أبطال كونكاكاف) ملخص فوز فنزويلا على بوليفيا 4-1 (تصفيات كأس العالم 2022) ملخص فوز بيرو على كولومبيا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2022) مهارة فائقة.. أفضل هدف في كوبا سود أمريكانا 2021 كوميك بوك في الجول - حكاية الملك بيليه.. كيف تزعم عالم كرة القدم هدف فوز كندا على كوستاريكا 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز أمريكا على المكسيك 2-0 (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
أفضل نتيجة للاحتفال بذكرى التأسيس.. الوداد يضع قدما في نهائي إفريقيا بثلاثية ضد بترو أتليتكو 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اركض مع "ريد بل" من أجل التبرع لأبحاث علاج إصابات الحبل الشوكي 5 دقيقة | رياضات أخرى
سيميوني: نحترم ريال مدريد لكن شعبنا أكثر 38 دقيقة | الدوري الإسباني
مصري أو أجنبي.. تكليف حازم إمام ومحمد بركات باختيار مدير فني لاتحاد الكرة 53 دقيقة | مصر
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
شامبيونشيب – شيفيلد يقتنص بطاقة الملحق برباعية في فولام.. ولوتون يلحق به ساعة | أوروبا
الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية ساعة | الدرجة الثانية
مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار