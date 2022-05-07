جوارديولا: الاستثمار في مانشستر سيتي ليس بهدف الفوز بدوري الأبطال فقط

السبت، 07 مايو 2022 - 10:39

5/7/2022 10:39:05 AM جوارديولا: الاستثمار في مانشستر سيتي ليس بهدف الفوز بدوري الأبطال فقط
مؤتمر بيب جوارديولا دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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