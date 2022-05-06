عبد الحميد بسيوني يتحدث عن كواليس رحيله من غزل المحلة

ظهور أكرم توفيق وغياب السولية وعبد المنعم.. مران الأهلي الأخير قبل مواجهة وفاق سطيف

تتويج الزمالك بدوري الطائرة في حضور شيكابالا وعمرو زكي

هدف رائع لـ جدو في دورة O West الرمضانية

الفيديو الدعائي لفريق سلة الزمالك قبل بطولة إفريقيا

تصريحات نارية من وائل جمعة عن أزمته مع حسام غالي وصلاح وموسيماني