صلاة عيد الفطر في ملعب بلاكبيرن
الإثنين، 02 مايو 2022 - 13:24
🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.— Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022
This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5
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