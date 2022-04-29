حارس وفاق سطيف: أستحق اللعب لمنتخب الجزائر ولكن الاستحقاق لا يعني الكثير

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 22:34

4/29/2022 10:34:33 PM حارس وفاق سطيف: أستحق اللعب لمنتخب الجزائر ولكن الاستحقاق لا يعني الكثير
دوري أبطال إفريقيا وفاق سطيف منتخب الجزائر جمال بلماضي سفيان خذايرية
نرشح لكم
الحوار الكامل مع سفيان خذايرية حارس مرمى وفاق سطيف وبطل موقعة رادس حارس وفاق سطيف: الشناوي متكامل.. وسأترك له جائزة الأفضل إذا فزنا بدوري الأبطال حارس وفاق سطيف: لم أفهم ما قاله مدرب الترجي.. وهذه أصعب لحظات مواجهته حارس وفاق سطيف: أستحق اللعب لمنتخب الجزائر ولكن الاستحقاق لا يعني الكثير ملخص تعادل سياتل ساوندرز وأونام بوماس 2-2 (نهائي دوري أبطال كونكاكاف) ملخص فوز ميلان على لاتسيو 2-1 (الدوري الإيطالي) الدوري الإيطالي - هدف فوز يوفنتوس على ساسولو اقتحام جماهير مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز
أخر الأخبار
التعادل السلبي الـ 18 يحسم دربي سكندري مصغر بين فاركو وسموحة 7 دقيقة | الدوري المصري
في وجود ميسي ونيمار ومبابي.. ستراسبورج يصعق باريس سان جيرمان بالتعادل 10 دقيقة | الدوري الفرنسي
في مباراة ركلات الجزاء.. شلبي يخطف نقطة ثمينة لـ إنبي أمام البنك الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
فيوتشر إلى المربع الذهبي بثلاثة أهداف رائعة أمام مصر للمقاصة 36 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: لا أتابع الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الاتفاق مع بنشرقي وأوباما 37 دقيقة | السعودية
بينها مباراة لمنتخب السعودية.. فيفا يكشف أكثر المباريات التي تشهد إقبالا في كأس العالم 2022 ساعة | أوروبا
حوار في الجول - حارس وفاق سطيف: الأهلي ليس أقوى كثيرا من الترجي.. والشناوي كان يمكنه اللعب في أوروبا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منافس الأهلي – وفاق سطيف يكتسح أولمبي المدية برباعية في الدوري الجزائري ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 4 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية