ملخص تعادل سياتل ساوندرز وأونام بوماس 2-2 (نهائي دوري أبطال كونكاكاف)
الخميس، 28 أبريل 2022 - 16:13
#SCCL22 | 🏆📹 | RESUMEN DEL PARTIDO 👀@SoundersFC consiguió el empate frente a @PumasMX al final del juego.— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 28, 2022
Par de goles de Juan Dinenno ⚽️⚽️ y Nicolás Lodeiro ⚽️⚽️ pic.twitter.com/0f0qMiiCVE
نرشح لكم
ملخص تعادل سياتل ساوندرز وأونام بوماس 2-2 (نهائي دوري أبطال كونكاكاف) ملخص فوز فنزويلا على بوليفيا 4-1 (تصفيات كأس العالم 2022) ملخص فوز بيرو على كولومبيا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2022) مهارة فائقة.. أفضل هدف في كوبا سود أمريكانا 2021 كوميك بوك في الجول - حكاية الملك بيليه.. كيف تزعم عالم كرة القدم هدف فوز كندا على كوستاريكا 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز أمريكا على المكسيك 2-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على أوروجواي 1-0 (تصفيات كأس العالم)